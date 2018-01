Jürgen Klopp encuentra el relevo de Coutinho en el Real Madrid

Premier League

Jueves 4| 10:05 pm





Jürgen Klopp ya tiene su particular apuesta para reemplazar a Philippe Coutinho. El crack brasileño del Liverpool está cada vez más cerca de cerrar su llegada al Barça y el técnico alemán ya ha decidido quién se encargará de tomarle el relevo en el conjunto red. Su objetivo es un futbolista que llegó al Real Madrid en el pasado mercado de verano, pero que no está contando con demasiadas oportunidades por parte de Zinedine Zidane para ganarse un puesto en el equipo blanco: Dani Ceballos.

Para el entrenador del Liverpool, Dani Ceballos es la mejor opción para recoger el testigo de un Philippe Coutinho que no está dispuesto a permitir que nadie frustre en esta ocasión su llegada al Camp Nou. El crack brasileño ya estuvo a punto de fichar por el Barça el verano pasado y ahora no dudará en declararse en rebeldía para que el conjunto británico negocie su salida de Anfield Road. Además, incluso ya se han filtrado algunos detalles de su contrato que no han gustado demasiado a los que serán sus nuevos compañeros.

