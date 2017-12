Everton y Liverpool igualaron en derbi local

Premier League

Wayne Rooney transformó un penalti a un cuarto de hora del final y dio el empate al Everton en Anfield (1-1), para dejar el derbi de Liverpool sin ganador y con el trabajo a medias para ambos equipos.



Tanto los reds como los toffees afrontaron el duelo de la decimosexta sesión de la Premier en plena línea ascendente. Con dos victorias consecutivas. El Liverpool frente el Stoke y el Brighton y el Everton ante el Huddersfield y West Ham.



El partido fue dominado de arriba abajo por el Liverpool, que cercó la meta de Jordan Pickford. El Everton, consciente de la superioridad de su rival, mantuvo el tipo hasta el borde del descanso, en una acción individual del egipcio Mohamed Salah, que batió a Pickford después de una carrera en solitario.



Aun así, el Liverpool mantuvo el balón. Buscó el segundo el equipo de Jurgen Klopp, incapaz de cerrar el partido. El Everton, sin embargo, estuvo a la expectativa. A la espera de cualquier error de su rival. Y este llegó en el 77, cuando el croata Dejan Lovren hizo falta dentro del área a Dominic Calvert-Lewinum. El penalti, protestado con insistencia por el Liverpool, fue transformado por Wayne Rooney.



El marcador ya no se movió. El Liverpool arrinconó al Everton pero la precipitación le impidió encontrar el gol del triunfo.



El punto deja al Liverpool cuarto en la tabla superado por el Chelsea, que perdió el sábado ante el West Ham.

