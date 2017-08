Arsenal reina en Inglaterra

Premier League

Domingo 6| 11:30 am





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

El Arsenal se impuso ante el Chelsea en un trepidante partido, en la final de la Community Shield, en el que los gunners pasaron de llevar el control a recibir el primer golpe, para luego lograr empate y aprovechar que la fortuna les sonrió en los penales.

Aires de revancha había en el ambiente de Wembley, más que nada porque Arsenal y Chelsea se volvían a encontrar una vez más en una final. La pasada, la de la FA Cup, la ganaron los dirigidos por Arsene Wenger y ahora los blues querían lucir grandes des el inicio de la temporada; sin embargo desde el inicio pareció justo lo contrario.

Las alienaciones sorprendieron a más de uno y aunque caras nuevas se mostraron y fueron protagonistas, otras viejas aparecieron para dejarse la vida por el triunfo y algunas más, como las de Alexis Sánchez, Mesut Özil o Eden Hazard, se extrañaron sobre el césped de la catedral de Londres, el partido siempre lució favorable hacia el lado blanco y rojo.

Desde el inicio el Arsenal se mostró despierto e incisivo. Mientras que los de Antonio Conte dormitaban y no se enteraban de lo que estaba pasando, Alex Oxlade-Chamberlain, Alex Iwobi y Alexandre Lacazette tocaban insistentemente la puerta de un Thibaut Courtois que se plantó firme para no dejar entrar nada; por un tiempo lo consiguió, aunque un buen derechazo del ex del Lyon casi se le cuela por un lado y el poste terminó salvándolo.

Los blues iban despertando gracias al impulso de un indomable Victor Moses, el ímpetu de N’Golo Kanté y las ganas del enmascarado Pedro Rodríguez; no obstante el primer tiempo se fue con la cara rota de Per Mertesacker y la sensación de que los gunners había perdido una buena oportunidad.

Para el segundo tiempo se presumía que la tónica continuaría igual hasta que Moses dijo todo lo contrario. Si el ataque del Arsenal estaba activo y despierto, su defensa sufría de un letargo descomunal. El nigeriano hizo bueno un pase de cabeza de Gary Cahill para marcar ante un impávido Petr Cech que aún debe estar pensando como hizo para colarse entre tanto blanco y rojo.

Tras ese golpe del Chelsea los gunners se lo tomaron en serio y empezaron a buscar con más ahínco el área rival, pero siempre que llegaban Courtois evitaba la debacle, pese a eso insistieron hasta que llegó la ayuda de Pedro.

Como el Zorro, el español apareció para ayudar, aunque lo hizo con el equipo contrario. Una entrada de ex del Barcelona sobre Mohamed Elneny propició su expulsión y le abrió un panorama de posibilidades a un Arsenal que en ese momento ya dominaba la situación. El tiro libre que siguió a esa falta lo cambió por gol con un cabezazo Sead Kolasinac para igualar las acciones.

Los penales, con el sistema ABBA, salieron a escena para dirimir quien ganaría el trofeo con forma de escudo. Courtois empujó por la borda todo su propio esfuerzo para llegar a la tanda de penales al fallar su tiro y Álvaro Morata terminó de tirarlo todo al marrar también el suyo.

El resultado fue totalmente justo para el equipo que más lo quiso y más lo buscó. Aunque el Arsenal no sabe si algunas de sus estrellas saldrán en lo que queda de mercado, al menos arranca con buen pie esta temporada que está a punto de empezar y lo hace con un “escudo” que lo coloca como el súper campeón de Inglaterra.