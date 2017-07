Liverpool ficha a lateral izquierdo Andy Robertson

Liverpool fichó al lateral izquierdo Andy Robertson, de Hull, una de las posiciones más problemáticas para el equipo dirigido por Juergen Klopp.

Los Reds anunciaron la contratación del futbolista de 23 años sin dar detalles sobre el monto pagado por su transferencia.

"A dream come true."



