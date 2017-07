Mourinho: "Hicimos una oferta justa por Morata pero no hubo acuerdo"

Premier League

"Hemos tenido interés. Estaba claro y fue público. Pero no llegamos a un acuerdo económico. El Real Madrid está en su derecho de pedir lo que quiera por sus jugadores. Nosotros no ponemos el precio a un jugador del Real Madrid", dijo Mourinho en una rueda de prensa en Los Ángeles, antes del partido amistoso que su equipo jugará ante el Galaxy.



"No soy nadie para hablar de un jugador que no es nuestro. No soy nadie para hablar de un futbolista del Real Madrid. El Real Madrid está en su derecho y no le puedo criticar por eso. Tampoco a mi club, que ha hecho una oferta que consideraron justa y aún así no hubo acuerdo", explicó el preparador del United.



El Manchester United, concentrado en Los Ángeles igual que el Real Madrid, tiene su campo de entrenamiento a pocos metros del que utiliza el equipo blanco. Mourinho ya ha mostrado su interés por acudir a ver a la plantilla de Zinedine Zidane: "He pedido permiso para ir allí. Me han dicho que no hay problema".



"Desde hacía tres meses sabíamos que íbamos a entrenar cerca del Real Madrid. Estamos aquí y no es molestia ni para ellos ni tampoco para nosotros. A veces nos visitan. Yo también he pedido permiso. Me dijeron que cuando quisiera podía ir", añadió el entrenador portugués.



El Manchester United y el Real Madrid coincidirán en dos ocasiones en la pretemporada. Tienen fijado un choque amistoso el próximo 23 de julio en Santa Clara. Mourinho considera este enfrentamiento como un entrenamiento.



"Va a ser un entrenamientos más. En principio pienso cambiar el equipo. Jugar una parte con unos jugadores y la segunda con otros", indicó el entrenador del Manchester United, campeón de la Liga Europa, que pujará con el Real Madrid por la Supercopa de Europa en Skopje.



"La Supercopa ya es otra cosa. Es diferente porque es una competición. Es una motivación para los dos equipos pero no hay morbo alguno. Para nosotros porque nos enfrentaremos al Campeón de Europa. Para ellos porque nosotros somos también un club potente y ganamos la Liga Europa, que es muy complicado", argumentó Mourinho.



"Somos una entidad gigante igual que el Real Madrid. Para volver al nivel en el que debemos estar es positivo jugar contra el Madrid. La calidad de la Liga de Campeones es superior a la de la Liga Europa. Medirnos al Real Madrid es lo mejor", concluyó. EFE