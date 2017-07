Shearer se mofó de Lukaku en Twitter

Premier League

Lunes 10| 9:34 pm





Redacción Meridiano

A muchos les cayó como sorpresa la contratación del delantero internacional belga Romelu Lukaku, y más cuando en una ocasión, José Mourinho declaró que el ariete no era un jugador de su gusto, pero el tiempo ha pasado y Lukaku demostró la pasada campaña que debía dar el salto a un grande del fútbol y los “Diablos Rojos” desembolsaron 80 millones de euros por él.

La cifra de su traspaso ha generado polémica en las redes sociales, y las bromas no se han hecho esperar. Tras su primera entrevista como jugador del United, el atacante declaró, “¿Quién le diría que no al mejor club del mundo?”, tras la afirmación, el ex delantero inglés y leyenda del Newcastle, Alan Shearer, en su cuenta de Twitter citó la frase del belga diciendo, “Sí, yo lo hice… al Barcelona”.

I did. I turned down ....Barcelona! https://t.co/TTLBs9P1vQ — Alan Shearer (@alanshearer) 9 de julio de 2017

Dicha afirmación levantó la polvareda en dicha red, creando bromas hacia Lukaku.

En su instancia en el Everton, el jugador disputó 141 partidos oficiales en los cuales rompió redes en 68 ocasiones.

Con información de AS.