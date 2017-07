Oficial: Rooney vuelve al Everton

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Cuando se hable de un “regreso del hijo pródigo” se pueden venir a la mente muchos ejemplos, pero en este momento el primero que se le ocurrirá a muchos será Wayne Rooney.

El delantero inglés retorna al club que lo vio nacer como futbolista, el Everton, y lo hará firmando un contrato hasta el 2019. Rooney dejó a los toffees, club con el que había debutado en 2002 a los 16 años, luego de 77 partidos y 17 goles para marcharse en el 2004 al Manchester United.

La escuadra de Liverpool anunció por fin, de forma oficial en su página web, que se hace con los servicios de uno de los atacantes más importantes de la historia del fútbol inglés; que durante todos estos años fuera se convirtió en el máximo goleador histórico de Inglaterra (53) y del Manchester United (253).

Ronald Koeman, entrenador del Everton, se mostró encantado de contar con una pieza tan importante diciendo que "Wayne me ha demostrado que necesitamos ambición, eso y una la mentalidad ganadora. Él sabe lo que es ganar títulos y estoy muy feliz de que ha decidido volver a casa".

"Le encanta el Everton y que estaba desesperado por volver. Él es todavía sólo 31 y no tiene dudas acerca de sus cualidades. Es fantástico que está aquí", acotó Koeman.

Buen gesto para volver

Después de una temporada en la que contó muy poco para José Mourinho, Rooney no quería volver a pasar otra temporada estando más tiempo en la grada que en el césped. Así que rechazó importantes propuestas de ligas exóticas (China, Estados Unidos…) con el fin de jugar en el Everton.

Bad Boy decidió bajarse el salario de los 384.000 euros que percibía a la semana pasará a cobrar justo la mitad (192.000), un buen gesto para poder jugar en la que fue su primera casa como profesional.

Tras una carrera de 15 años plagada de éxitos, en las que ha ganado Champions League, Europa League, cinco títulos de la Premier League, una Copa de Inglaterra, tres Copas de la Liga, cuatro Community Shield y un Mundial de Clubes, Ronney defenderá nuevamente los colores del club de sus amores.

Excited to be back at @Everton. Can't wait to meet up with @RonaldKoeman and the lads! #EFC 🔵 pic.twitter.com/0CjD0i1aXg