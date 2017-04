Guardiola: "He mejorado como entrenador en el City"

Premier League

Jueves 27| 9:50 am





Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha insistido este jueves en que, pese a estar a punto de finalizar sin títulos su primera temporada en el conjunto inglés, ha "mejorado como técnico" desde que llegó a la Premier League.

Guardiola, quien en el Barcelona y en el Bayer Múnich levantó 21 trofeos, llegó a Manchester con la vitola de ser uno de los mejores entrenadores del mundo.

La eliminación, el pasado domingo, de la FA Cup (Copa de Inglaterra) en semifinales ha dejado al preparador español sin títulos en una temporada por primera vez desde que arrancó su carrera como entrenador, hace nueve años.

"No soy peor entrenador porque no haya ganado un título este año", dijo Guardiola a la cadena británica Sky Sports. "Creo que soy mejor técnico que antes porque he aprendido mucho y tengo más experiencia. He aprendido a lidiar con situaciones difíciles mejor de lo que lo hacía antes", señaló.

"Normalmente, cuando pasa algo por primera vez sabes por qué es, así que, que esto (una temporada sin ganar títulos) haya llegado después de nueve años es increíble. En España hay equipos fabulosos que no van a ganar nada este año, y eso es algo que sucederá también en Europa", insistió.

"Espero tener una carrera larga como técnico y estoy seguro de que esto sucederá alguna vez mas en el futuro", prosiguió el catalán.

El City de Guardiola, que cayó eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones ante el Mónaco y en semifinales de la FA Cup a manos del Arsenal, recibe esta noche en el Etihad Stadium (20:00 GMT) al Manchester United con la obligación de sumar tres puntos que lo asienten en puestos de Champions.

A falta de seis partidos para que termine la Premier League 2016/2017, el conjunto azul de Manchester marcha en cuarta posición de la tabla, un punto por encima de sus vecinos.

"No estoy en un club que haya ganado muchos títulos, como el Barcelona, Bayern Múnich, Real Madrid, Inter, Juventus o Milan. Por eso te toca descubrir cosas nuevas para ser cada vez mejor y para ganar trofeos, como lo han hecho también el United, el Chelsea o el Liverpool, todos ellos clubes con más historia que el Manchester City", sostuvo Pep.

"Por eso decidí venir aquí, ha sido una buena lección para mí. Por eso ahora creo que sé lo que no hemos hecho bien y tomaré mejores decisiones para ser mejores la próxima temporada", subrayó el catalán.

El técnico de Santpedor reconoció que esta campaña el Chelsea y el Tottenham Hotspur, primer y segundo clasificado en la Premier League, fueron mejores que su equipo.

"Los mejores equipos y los mejores futbolistas ganan, y ese ha sido el caso esta temporada: Chelsea y Tottenham fueron mejores, lo mismo que pasó en el Barcelona y en el Bayern Múnich", afirmó.

"Sus entrenadores fueron mejores, sus jugadores fueron mejores y nos ganaron. Lo intentamos y no me arrepiento de nada. Esta temporada he aprendido una buena lección para mejorar de cara al año que viene. No vine a Mánchester pensando que iba a ser fácil o pensando que iba a ganarlo todo", apuntó Guardiola./ EFE