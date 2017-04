Tras suspensión, Barton admite que necesita ser tratado por adicción a las apuestas

Premier League

Miércoles 26| 11:41 am





El centrocampista inglés del Burnley Joey Barton fue sancionado este miércoles con 18 meses de suspensión por un supuesto caso de apuestas ilegales, y este miércoles admitió que necesita ayuda para tratarse su "adicción a las apuestas".



Barton, de 34 años, al que la federación inglesa de fútbol (FA, por su sigla en inglés ) ha multado también con 30.000 libras (35.300 euros), hizo 1.260 apuestas en partidos de fútbol en un periodo de 10 años, desde marzo de 2006 hasta mayo de 2016.



"Estoy muy decepcionado con la dureza de la sanción. Esta decisión me obliga a un retiro prematuro del fútbol. Acepto que he violado las normas, pero creo que el castigo ha sido mayor que el que le impondrían a futbolistas menos controvertidos", aseguró Barton a través de un comunicado.



"He luchado contra mi adicción a las apuestas y he proporcionado a la FA certificados médicos sobre el problema que tengo. Estoy decepcionado de que no los hayan valorado. Una sanción de 18 meses es mucho más larga que las que se han impuesto a jugadores que han apostado por que su equipo perdiera, contrariamente a lo que he hecho yo", agregó.



El futbolista violó la norma E8 de la FA, que establece que los futbolistas "no pueden apostar directa o indirectamente o instruir, permitir, causar o propiciar que ninguna persona apueste sobre el marcador o resultado de partidos de fútbol en todo el mundo".



"Soy alguien que he cometido errores en el pasado y que ha intentado siempre aprender de ellos. Y ahora mi intención es hacer eso. Este es el último problema en el que me he metido por culpa de mi actitud", dijo.



"Al igual que hice pidiendo ayuda cuando tenía problemas con el abuso de alcohol o con el manejo de la ira, ahora tengo que hacerlo con las apuestas. Y lo haré", prometió Barton en la misiva.



Barton, que fue internacional con la selección absoluta inglesa en una ocasión, regresó el pasado mes de enero al Burnley después de seis meses en el Rangers escocés, club al que llegó gratis en verano.



En noviembre, mes en el que se desvinculó del Rangers, el futbolista fue sancionado por la Federación Escocesa de Fútbol (SFA) con un partido de suspensión por violar las normas relativas a las apuestas en el balompié escocés.



Barton admitió ante la SFA haber realizado 44 apuestas entre el 1 de julio y el 15 de septiembre de 2016, cuando era jugador del equipo de Ibrox Park. EFE