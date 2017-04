Fallece técnico de filial del Tottenham en pleno entrenamiento

María Isabel Moya | @MarisabelMoya

Este jueves el fútbol inglés se embargó en luto, tras la penosa muerte del entrenador del filial sub-23 del Tottenham, Ugo Ehiogu, quien sufrió un ataque al corazón durante un entrenamiento en Enfield, informó el club en un comunicado.

"Ugo recibió tratamiento inmediato después de sufrir un paro cardiaco ayer en el campo de entrenamiento antes de ser trasladado al hospital, donde ha fallecido en las primeras horas de la mañana", informó el club en el texto.

Ehiogu, que falleció a los 44 años, fue, además, jugador profesional de fútbol. Militó en equipos como West Bromwich Albion, Middlesbrough o Glasgow Rangers, entre otros. Además tuvo la oportunidad de ser parte de la selección francesa.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk