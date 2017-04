Chelsea y Tottenham lideran el equipo del año de la Premier League

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

El sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA en inglés) dio a conocer este jueves (20-04-17) al Equipo del año de la Premier League en el que los conjuntos del Chelsea y el Tottenham, quienes ocupan la primera y segunda casilla actualmente en el campeonato, son los que más jugadores aportan.

Por parte del conjunto blue entraron en este 11 ideal los centrales David Luiz y Gary Cahill; además de los centrocampistas N´Golo Kanté y Eden Hazard. Los Spurs colaboran con la presencia de los laterales Kyle Walker y Danny Rose; más el mediocampista Dele Alli y el delantero Harry Kane.

David de Gea en el arco, del Manchester United; Saido Mané en medio, del Liverpool; y Romelu Lukaku en punta, del Everton, son los que completan este equipo de la temporada 2016-2017 de la Premier League.

Los futbolistas, que son votados por sus propios colegas, han sido elegidos por sus maravillosas prestaciones en lo que va de campaña. Por ejemplo, tanto Lukaku como Kane comandan la tabla de goleadores, con 24 y 20 goles respectivamente; o en defensa, el Tottenham es el equipo menos goleado (22 tantos en contra) de la liga y en equipo ideal aporta dos defensores.

El domingo 23 de abril se hará la entrega oficial a los jugadores premiados y se entregará el galardón al Mejor futbolista del año y al Mejor jugador joven de la Premier League.

Este es el Equipo del año del Premier League:

