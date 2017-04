El Arsenal se complica la Champions con el Crystal Palace

Premier League

Lunes 10| 5:07 pm





Un tanto de Andros Townsend pasado el primer cuarto de hora de partido (m.17) y dos en la segunda parte de Yohan Cabaye (m.63) y Luka Milivojevic (m.68) le bastaron al ultramotivado Palace en un estadio de Selhurst Park a rebosar.



El clima apacible en el sur de la capital y el atractivo del duelo empujaron a los aficionados 'Eagles' a acudir en masa al estadio, que se vistió de gala para recibir, en el último partido de la jornada 32, a un Arsenal obligado a llevarse los tres puntos tras los triunfos de Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Everton, sus rivales directos por la Champions.



El Chelsea, líder en solitario de la clasificación, no es un rival directo para estos 'Gunners': mientras los primeros luchan por conquistar su tercera Premier en los últimos 7 años, los segundos batallan, como viene siendo habitual las últimas temporadas, por entrar en Liga de Campeones.



Sin los lesionados Cech y Ospina, el joven argentino Martínez volvió a ocupar, por segundo encuentro consecutivo, la portería de los de Arsene Wenger. Tampoco estuvo Koscielny, aquejado de un problema en el tendón de Aquiles, por lo que Gabriel formó en el eje de la zaga junto a Mustafi. El técnico francés repitió el once que goleó la última jornada al West Ham (3-0), pero esta vez sin éxito.



Si las lesiones mermaron al Arsenal, lo hicieron todavía más con el Palace, que no pudo contar con 6 futbolistas importantes: Dann, Souaré, Tomkins, Campbell, Wickham y Van Aanholt.



Con el mismo equipo que cayó hace 5 días ante el Southampton (3-1), los locales sabían que muchas de sus opciones de salvación pasaban por una victoria esta noche.



Después de un par de aproximaciones tímidas, una de ellas con un disparo de Cabaye que se fue alto, llegó el primer aviso del Arsenal, con un lanzamiento del egipcio Elneny que obligó a volar a Hennessey.



Esa fue la única ocasión de los de los apáticos hombres de Wenger, que se vieron superados de largo por un rival mucho más ambicioso, directo y acertado.



Pasado el primer cuarto de hora, el Palace obtuvo recompensa a atrevimiento cuando Townsend subió el 1-0 al marcador: balón largo que bajó de cabeza el propio Townsend y que Benteke cedió a Cabaye, éste abrió a la derecha, donde apareció Zaha, quien puso la redonda en el punto de penalti y ahí Townsed empaló de primeras para batir a Emi Martínez.



Tardaron en responder los 'Gunners', pero lo hicieron al filo del descanso con un tímido cabezazo de Gabriel que atrapó fácil Hennessey. Sin embargo, esta noche no hubo más noticias de los del norte de Londres.



La sentencia del Palace no llegó hasta el minuto 67, cuando Cabaye, en uno de los mejores goles del mes en Inglaterra, puso el esférico de primeras por encima de un Martínez adelantado para tocar de nuevo el luminoso. 2-0 y partido encarrilado. Ahí movió piezas Wenger y dio entrada a Giroud y a Ramsey por el desaparecido Welbeck y por Elneny, pero ni así llegaron a entrar en el partido.



Todavía hubo tiempo para un gol más, obra de Milivojevic, uno de los fichajes de invierno de Allardyce. El futbolista serbio convirtió desde los 11 metros un penalti cometido por Martínez sobre Townsend en una mala salida.



Así, entre cánticos de los aficionados locales de "Arsene Wenger, queremos que te quedes" y cientos de pancartas de "Fuera Wenger" de los hinchas visitantes, concluyó el partido. Para el recuerdo para un Palace que da un paso más en su pelea por la salvación y para olvidar para el Arsenal, que dice prácticamente adiós a disputar la Liga de Campeones el curso que viene. EFE