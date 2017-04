Tottenham goleó y sigue en la pelea por la punta

Premier League

Sábado 8| 10:05 am





Londres | El Tottenham Hotspur no falló este sábado en White Hart Lane y goleó sin miramientos a un pobre Watford (4-0) para meter presión al Chelsea y seguir de lleno en la pelea por el título.



Dele Alli (m.33), Eric Dier (m.39) y Son Heung-min en dos ocasiones (m.44 y m.54) fueron los encargados de ver portería para los del norte de Londres, que se colocan temporalmente a cuatro puntos del líder, que este sábado en la tarde visita el estadio de Dean Court para medirse con el modesto Bournemouth.



Tres cambios introdujo este sábado el argentino Mauricio Pochettino con respecto al once que se llevó la victoria el martes en Swansea, y dio entrada al capitán Hugo Lloris, ya recuperado de su enfermedad -finalmente no debutó Pau López- y a Kieran Trippier y Vincent Janssen.



El delantero holandés, negado por enésima vez de cara a gol, fue el encargado de liderar el ataque, flanqueado por Son y Alli. Michel Vorm, el habitual portero suplente, se cayó de la convocatoria por lesión, mientras que Kyle Walker y Moussa Sissoko fueron los sacrificados con respecto al último compromiso.



La principal novedad en el banquillo, además de la de López, fue la presencia del goleador Harry Kane, quien regresó a una lista después de tres encuentros fuera por lesión.



Por su parte, el criticado Walter Mazzarri también movió sus piezas, y se presentó en White Hart Lane con cuatro novedades en el once: Britos -sancionado- y Prödl -lesionado- dejaron su sitio a Mariappa y Janmaat, respectivamente, al tiempo que dos pesos pesados como Capoué y Deeney fueron suplentes de inicio. El italiano Okaka y el nigeriano Success lideraron el ataque de los 'Hornets'.



Después de varias aproximaciones de peligro, incluido un fallo clamoroso de Janssen bajó los palos con la portería libre, el primer gol de la tarde llegó pasada la media hora, cuando Alli batió a Gomes con un disparo magistral desde la frontal directo a la escuadra derecha.



Sin tiempo para la reacción de los de Mazzarri, llegó el segundo de los locales, obra de otro joven talento inglés, Dier. El centrocampista recogió un rechazo en la frontal y soltó de primeras un derechazo que alojó la redonda en el fondo de la red sin que el veterano portero brasileño casi ni la pudiera ver.



El duelo quedó sentenciado antes de llegar al descanso. El coreano Son, que ha suplido a las mil maravillas a Kane, recogió un pase de Eriksen a unos 25 metros de la portería y con la zurda, su pierna menos buena, perforó la meta del Watford, colocando el 3-0 en el luminoso y elevando a 17 su cuenta anotadora este curso en todas las competiciones.



A la vuelta de vestuarios, Son certificó la goleada con su segundo tanto de la tarde: magnífica internada de Trippier, el mejor del partido, por la derecha y su centro lo remató de primeras el futbolista asiático, obligando a Gomes a recoger por cuarta vez el balón del fondo de su portería.



Con el duelo sentenciado, Pochettino dio entrada a un Kane ávido de minutos por Janssen, quien volvió a decepcionar y sobre el que se ciernen muchas dudas sobre su futuro vestido de 'Spur'. Voluntarioso como ninguno, Kane se mostró participativo, pero no tuvo la recompensa del gol -se topó, incluso, con el larguero-.



No se volvió a modificar el luminoso de White Hart Lane y el Tottenham abrió la jornada 32 de la Premier League con una goleada sobre el Watford que lo coloca temporalmente a cuatro puntos del líder y que pone de relieve que el Chelsea deberá sudar tinta china para llevarse el título. EFE