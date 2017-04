Sexta victoria consecutiva para el Leicester de Shakespeare

Premier League

El Leicester City se impuso este martes sin excesivas dificultades del Sunderland, colista de la Premier League, por 2-0 y sumó su sexta victoria consecutiva desde la marcha de Claudio Ranieri y la llegada de Craig Shakespeare.



El argelino Islam Slimani (m.69) y el inglés Jamie Vardy (m.78) fueron los autores de los goles esta noche en el King Power Stadium, y dieron a los vigentes campeones de liga un triunfo que los aúpa a la décima plaza de la tabla y que hunde todavía más a un Sunderland que se queda a ocho puntos de la salvación.



Shakespeare apostó por el mismo once que derrotó el pasado sábado por idéntico resultado al Stoke City, con Benalouane en el corazón de la defensa en lugar del lesionado Morgan y el velocísimo Gray en el costado izquierdo por Albrighton.



Después de una primera mitad sin brillo, en la que los 'Foxes' estuvieron lejos de su mejor versión, el encuentro cambió gracias a las modificaciones que introdujo el técnico inglés.



Mediado el segundo tiempo dio entrada a Slimani y a Albrighton; y fueron estos dos futbolistas los que generaron el primer tanto. Un centro del extremo inglés siete minutos después de su ingreso lo cabeceó al fondo de las mallas Slimani para encarrilar el partido para los vigentes campeones.



El propio Albrighton fue el que fabricó el 2-0 nueve minutos más tarde, cuando puso un centro a Vardy que el prolífico delantero inglés no falló ante Pickford.



Del Sunderland de Moyes no hubo noticias hasta poco antes del tanto de Vardy, cuando un disparo de Anichebe tocó en un rival y fue rechazado por un poste, antes de que Defoe no acertara con el rechace.



El Leicester, después de un arranque de temporada apático bajo las órdenes de Ranieri, da cada vez más muestras de ser el equipo vibrante y punzante que sorprendió al mundo la pasada campaña con su conquista de la liga.



Después de ganar en Premier League a Liverpool, Hull City, West Ham y Stoke, y al Sevilla en la Liga de Campeones, Shakespeare y sus hombres se han cobrado este martes su sexta víctima consecutiva y siguen cargándose de moral para la eliminatoria de cuartos de 'Champions' frente al Atlético de Madrid (12 y 18 abril).



Por su parte, el Sunderland no levanta cabeza y sigue sin marcar y sin ganar desde el pasado 4 de febrero. Los 'Black Cats' se mantienen colistas en la tabla y ven la salvación cada vez más complicada.

EFE