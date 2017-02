Manchester tropezó ante Hull en casa

Pogba no pudo ayudar al United / EFE

La principal sorpresa de la fecha en la Premier League fue el empate entre Manchester United y Hull City en el estadio de Old Trafford (0-0).



Pese al dominio claro de los 'Diablos Rojos', los hombres de Marco Silva, apoyados en un colosal Eldin Jakupovic, lograron rescatar un punto que sabe a victoria del 'Teatro de los sueños'.



El United, que jugó con su once de gala, con Ibrahimovic, Pogba, Mkhitaryan y compañía, no pudo con unos 'Tigers' que consiguen abandonar el farolillo rojo de la clasificación y se sitúan a cuatro puntos de la salvación.



Los pupilos de José Mourinho pierden una ocasión de oro para recortar diferencias con sus más inmediatos perseguidores y se mantienen cuatro puntos por debajo de los puestos de Liga de Campeones.

Fuente: EFE