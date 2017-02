La condición que impone Antoine Griezmann para fichar por el United

El galo podría llegar a Old Trafford / GettyImages

Antoine Griezmann tiene una condición muy clara para fichar por el Manchester United: el conjunto inglés tiene que disputar la Champions. De otra manera, su pase a los Red Devils, por mucho que se asegure que ya tiene pactados tanto su salario como el dorsal que lucirá en el equipo que actualmente entrena José Mourinho, no llegará finalmente a convertirse en una realidad. Así de claro lo ha dejado la ex estrella del Liverpool Steven Gerrard, que ha justificado así el motivo por el que el francés no ha materializado su salto a la Premier League en el pasado mercado de invierno.

"Está jugando la Champions y tiene la oportunidad de competir ahí, desde hace ya un par de años. Y él probablemente está pensando: ‘Sí, seguro que el Manchester United sería un buen traspaso, pero va a seguir ahí en verano'", ha señalado el ex centrocampista inglés en declaraciones a BT Sport. Para el ex jugador del Liverpool, no hay ningún tipo de duda: si los Red Devils consiguen clasificarse para disputar la máxima competición europea al término de la presente temporada, el destino del delantero francés del Atlético estará completamente sellado.