Yangel Herrera: "Estar vinculado a un club grande es un premio al trabajo"

Premier League

Martes 31| 8:54 pm





El fichaje de Yangel Herrera por parte del Manchester City es una de las noticias bomba en inicio de año para todos los amantes del fútbol nacional y del deporte venezolano en general. El mediocampista cumple uno de los sueños para cualquier jugador como es salir al exterior y manifiesta su alegría por ser un nuevo vinotinto en la élite del futbol mundial.

“Estoy demasiado contento, dándole primero las gracias a Dios por ser mi guía, me permitió dar un paso importante en mi carrera”, asegura el volante desde la ciudad de Quito, al tiempo que se siente muy orgulloso de arribar a las islas británicas: “Estar vinculado a un club grande es un gran premio al trabajo y sacrificio que he hecho durante toda mi carrera”.

Herrera agradece a Atlético Venezuela “por todo el apoyo que brindó para seguir creciendo en mi trayectoria y que éste paso se pueda dar”, mientras no oculta la alegría por haber alcanzado una de las tantas metas trazadas por el capitán de la Selección Sub 20, que ya debutara en las eliminatorias mundialistas con la camiseta de la Selección Absoluta de Venezuela: “Siempre soñé con jugar fuera del país, estoy cumpliendo una de las metas que me he trazado, esta es la recompensa. Quiero jugar la mayor cantidad de minutos posibles para poder llegar con madurez a dar el salto a la Premier League”, dijo quien hasta hoy portó el número 8 en la espalda con la camiseta atlética.

El presidente de Atlético Venezuela, Rubén Villavicencio, no dudó en expresar su satisfacción con la posibilidad de que un venezolano surgido de Atlético Venezuela se vincule a un equipo de tanta jerarquía, mientras que se enorgullece porque este fichaje “pone el alto el nombre del futbolista venezolano y es una demostración de la apuesta que hacemos en Atlético Venezuela por el talento joven del país. Queremos seguir disfrutando de la progresión de Yangel y de muchos jugadores más”. Atlético Venezuela se hincha de orgullo con este provechoso movimiento y desea a Yangel Herrera el mayor éxito posible en este nuevo reto que su corta pero vertiginosa carrera alcanza./Con información de Prensa Atlético Venezuela