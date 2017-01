Grupo inversor chino acuerda comprar una parte del Southampton

Premier League

El Southampton y la compañía china Lander Sports Development han firmado un acuerdo por el cual el grupo asiático adquirirá una participación en el conjunto del sur de Inglaterra.



La suiza Katharina Liebherr, propietaria del Southampton desde la muerte de su padre en 2010, ha informado a través de un comunicado de que ha llegado a un acuerdo con Lander Sports Development, aunque la transacción todavía no se ha completado.



"Entiendan que no pueda comentar mucho en lo referente al proceso, pero les aseguro que todos los pasos que se den serán siempre pensando en lo mejor para el club", informó Liebherr en la misiva, publicada en la página web de los 'Saints'.



"La Premier League es cada vez más competitiva y necesitamos ir hacia adelante y buscar mercados nuevos para crecer comercialmente e innovar. Hemos progresado mucho juntos y queremos que todo siga así con esta nueva asociación", agregó.



"No tengo palabras para agradecer suficientemente el apoyo que habéis brindado al Southampton Football Club, y me llena de orgullo saber que disputaremos pronto en Wembley nuestra primera final juntos. Espero que disfruten ese día al máximo y que sepan que nos espera un futuro lleno de éxitos juntos", concluyó la nota.



El Southampton, que marcha en undécima posición en la Premier League y que el miércoles logró el pase para la final de la Copa de la Liga (EFL Cup), es uno de los pocos equipos de la máxima división inglesa que ha logrado estabilizar su cuenta de resultados en los últimos años.



La facturación de este club del sur de Inglaterra, que en 2009 estuvo al borde de la bancarrota -rescatado por el empresario Markus Liebherr-, supera los 100 millones de libras anuales, en parte gracias al nuevo contrato de derechos de televisión y a sus patrocinadores principales: Under Armour y Virgin Media.



Los inversores chinos han ido aterrizando en los últimos años en el fútbol inglés, donde han adquirido participaciones en clubes como Manchester City, West Bromwich Albion, Aston Villa, Wolverhampton Wanderers y Birmingham City.

EFE