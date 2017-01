Ibrahimovic y Mkhitaryan, premiados en la Premier League

Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Zlatan Ibrahimovic y Henrkh Mkhitaryan han sido grandes protagonistas del Manchester United en el último mes y la Premier League también se ha dado cuenta de ello. El campeonato español premio tanto al sueco como al armenio con los premios a mejor jugador y mejor gol correspondientes al mes de diciembre.

“Ibra” participó de forma activa con cinco tantos en los seis partidos del último mes del año 2016, destacando en las victorias contra el Tottenham, Crystal Palace, el West Brom (marcó doblete), Sunderland y el Middlesbrough, y en el empate ante el Everton, por lo que se hizo acreedor del premio.

En el caso de Mkhitaryan su hermoso tanto de “escorpión” al Sunderland, que significó el 3-1, certificó la victoria de los “Diablos rojos” en el Boxing Day. Aunque el tanto fue en posición ilegal, fue de mucha calidad y se impuso ante los otros goles nominados.

De esta manera Ibrahimovic sucede a Diego Costa y el armenio a Pedro Rodríguez, los dos del Chelsea, quienes ganaron ambos galardones en el mes de noviembre.

I'd like to share my @premierleague GOTM with my team & a little boy @SunderlandAFC ! What a goal you scored @Bradleysfight ! Stay strong🍀 pic.twitter.com/nkfG0ikQn8