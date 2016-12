Continúa el calvario de Claudio Bravo en la Premier League

Bravo no vive su mejor momento en Manchester / Foto Google

Claudio Bravo sigue viviendo horas bajas en Inglaterra. El ex portero chileno del Barcelona ha encajado siete goles en los dos últimos partidos que ha disputado el Manchester City en la Premier, ante el Chelsea y el Leicester, y, por el momento, suma 12 tantos en contra en la liga inglesa.

Los aficionados del conjunto citizen, que ya le tenían en el punto de mira desde que Pep Guardiola apostó por sacar del equipo a uno de sus ídolos, Joe Hart, para darle entrada al ex azulgrana, han vuelto a desatar sus iras contra él.

Incluso Pep Guardiola, quien siempre le ha defendido desde su llegada al City, ha deslizado una frase muy contundente tanto contra el guardameta como contra la totalidad de la línea defensiva de su equipo.

"Estamos concediendo goles que no había encajado en mi carrera. Tenemos que analizar lo que no funciona para mejorar", ha asegurado el ex técnico azulgrana.

