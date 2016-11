El Liverpool gana al Leeds y el Newcastle cae en los penaltis ante el Hull

Premier League

Los hombres de Jürgen Klopp, gracias a los tantos de Divock Origi y del joven Ben Woodburn, y ante la atenta mirada de más de 50.000 espectadores en el estadio de Anfield, se han convertido en el primer equipo en avanzar a la penúltima fase de la competición.



Tal y como se esperaba, y ante las numerosas ausencias por lesión -Philippe Coutinho, Daniel Sturridge, Roberto Firmino y Adam Lallana- hizo rotaciones el preparador alemán e introdujo ocho cambios con respecto al once que derrotó 2-0 el pasado sábado en liga al Sunderland.



Jóvenes como Alexander-Arnold -recogepelotas cuando se enfrentaron por última vez estos dos equipos en Anfield, en 2009-, Stewart y Ejaria y futbolistas con habitualmente pocos minutos, como Mignolet, Lucas Leiva, Alberto Moreno o Klavan, entraron en el once.



Empezó mejor el encuentro el Leeds, que tuvo varias oportunidades para ponerse por delante, primero con una ocasión de Sacko que desbarató Mignolet y después merced a un disparo de Roofe que atrapó el guardameta belga.



El partido no se decidió hasta la segunda mitad, poco después de que los visitantes estuvieran a punto de ponerse por delante con un lanzamiento de Roofe que repelió el palo.



Así, en el minuto 76, apenas cinco minutos después de que Wijnaldum se topara también con la madera, Origi abrió el marcador al empujar al fondo de la red un centro desde la derecha de Alexander-Arnold.



Sentenciaron los 'Reds' a falta de nueve minutos para la conclusión, con un tanto del jovencísimo Woodburn, el futbolista más joven en ver portería con la camiseta del Liverpool, con sólo 17 años y 45 días (superó a Michael Owen).



El canterano dejó visto para sentencia el encuentro después de una magnífica jugada colectiva, en la que participaron Origi, Mané, con un soberbio pase de tacón, Wijnaldum y el propio Woodburn, que subió el 2-0 al marcador con un buen derechazo desde dentro del área.



Al Liverpool le acompañará en semifinales el Hull City, que se deshizo del Newcastle por penaltis para avanzar de ronda.



Los hombres de Mike Phelan, que hizo seis cambios -Eldin Jakupovic, Harry Maguire, Andrew Robertson, Tom Huddlestone, David Meyler y Adama Diomande- con respecto al equipo que empató 1-1 con el West Brom el pasado sábado, se rehicieron al tanto inicial de Mohamed Diamé en la prórroga para forzar los lanzamientos desde los once metros.



El exjugador de Hull y Rayo Vallecano puso por delante a las 'Urracas' de Benítez en el minuto 98, antes de que Robert Snodgrass lograra las tablas apenas un minuto más tarde para que el encuentro se decidiera en la muerte súbita.



Primero falló Gayle y después Jakupovic detuvo el lanzamiento de Gouffran para meter a los 'Tigers' entre los cuatro mejores equipos de la competición.



Los otros dos semifinalistas se conocerán el miércoles, después de los encuentros de cuartos entre Arsenal y Southampton en el Emirates Stadium (19:45 GMT) y Manchester United y West Ham en Old Trafford (19:45 GMT). EFE