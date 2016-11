Ibrahimovic: "Probablemente" continúe otro año en Manchester United

Premier League

Miércoles 23| 10:56 am







Me siento bien, me siento fresco, creo que podría quedarme una segunda temporada"

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic ha asegurado este miércoles que está "disfrutando la experiencia en la Premier League" y que se siente "muy bien" en el Manchester United, por lo que "probablemente" continuará una segunda temporada en Old Trafford.

Ibrahimovic, de 35 años, llegó gratis el pasado verano a Mánchester procedente del París Saint-Germain con un contrato de un año más otro opcional.

"Todavía no hemos negociado nada; firmamos un contrato que decía un año más uno. Me siento bien, me siento fresco, creo que podría quedarme una segunda temporada", dijo Zlatan en la rueda de prensa previa al duelo de mañana de Liga Europa frente al Feyenoord.

"Quiero ser honesto conmigo mismo y no quiero perder tiempo, y si (a final de curso) me siento como ahora eso es un sí. El segundo año es automático después de un tiempo si ni el club y ni yo decimos nada. Así que si todo sigue así, es un sí", continuó el veterano punta.

Zlatan Ibrahimovic, que ha sido criticado por aficionados y medios de comunicación por su pobre rendimiento las últimas semanas, respondió, entre risas, a la pregunta de un periodista de que por qué no ha brillado tanto en el United como en otros equipos diciendo que él "brilla las 24 horas del día.

"Brillo las 24 horas del día, pero si tú quieres que brille un poco más lo voy a intentar. Llevo en este deporte 20 años y creo que me siento cada vez mejor; pasan los años y creo que me convierto en mejor jugador", señaló. EFE