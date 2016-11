Touré: "Sabía que un día Guardiola me necesitaría"

Premier League

El centrocampista marfileño Yaya Touré, héroe este sábado del Manchester City la victoria 1-2 sobre el Crystal Palace, aseguró que "mentalmente estaba preparado", ya que sabía que su entrenador lo "necesitaría un día".

Touré, de 33 años, a pocos meses de que expire su contrato con el City, no había jugado ni un minuto desde que su agente, Dimitri Seluk, acusó a Guardiola de "humillar" a su representado por no inscribirlo en la lista de la Champions League.

"Estoy muy contento, no sólo por los goles, sino por volver a jugar. Quiero dar las gracias al entrenador por darme la oportunidad de jugar", expresó tras el partido el futbolista africano, que no disputaba un minuto de desde el 24 de agosto, en el partido de vuelta de la previa de la Champions League frente al Steaua Bucarest.

"Me preparé, seguí entrenándome y hoy (sábado) he tenido la oportunidad. Estaba preparado mentalmente, ya que sabía que mi entrenador me necesitaría un día. He tenido la suerte de marcar dos goles y estoy encantado", señaló.

EFE