Wayne Rooney en el ojo del huracán

Martes 15| 9:37 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Ya la selección de Inglaterra había anunciado que su capitán Wayne Rooney abandonó la concentración y no estará en el partido ante España, por una molestia en su rodilla, pero fue el protagonista de un espectáculo que dará de que hablar.

Según publicó el diario británico The Sun, el delantero del Manchester United fue visto en el bar del hotel donde se concentró Inglaterra tras vencer a Escocia 3-0 el viernes, y fue capturado bebiendo con miembros de la Federación Inglesa de Fútbol.

The Sun publica que no es la primera vez que Rooney es capturado in fraganti en este tipo de acciones; anteriormente se le vio bebiendo junto a Phil Jagielka, Raheem Sterling y John Stones.