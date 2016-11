Yaya Touré se disculpa con el Manchester City

Premier League

El marfileño Yaya Touré se disculpó este viernes con el Manchester City por los "malentendidos del pasado" y aseguró que quiere "seguir ayudando" al conjunto inglés a "conseguir más éxitos en el futuro".



Pep Guardiola, entrenador de los 'Citizens', había dejado claro que Touré, de 33 años, no volvería a jugar en el primer equipo si su agente, Dimitri Seluk, no pedía perdón tras haberlo criticado por dejarlo fuera de la lista para la Liga de Campeones.



A través de un comunicado, publicado en su página web, el marfileño ofreció disculpas en su nombre y en nombre de la gente que lo representa.



"Quiero pedir perdón, de mi parte y de parte de todos los que me presentan, al cuerpo técnico y a todos los trabajadores del club por los malentendidos del pasado", aseguró Touré.



"Esas declaraciones no representan mi opinión sobre el club y sobre la gente que trabaja aquí. Tengo mucho respeto por el Manchester City y sólo quiero lo mejor para éste equipo de fútbol", señaló.



"Me siento tremendamente orgulloso de haber jugado en este club y quiero seguir ayudando al City a conseguir más éxitos. Vivo para jugar al fútbol y entretener a los aficionados", apuntó el marfileño.



Touré, nombrado en cuatro ocasiones mejor futbolista africano del año, ha anotado 75 goles en 267 encuentros en el City desde su fichaje procedente del Barcelona en 2010 por 24 millones de libras.



Con el City ha ganado la Premier League en dos ocasiones (2011/2012 y 2013/2014), la Copa de Inglaterra (2010/2011) y dos Copas de la Liga (2013/2014 y 2015/2016).



"Quiero dar las gracias a los aficionados por todos sus mensajes en estos meses tan complicados, ya que significan mucho para mí y mi familia", concluyó Touré en la misiva.



Dimitri Seluk, agente del futbolista africano, aseguró el pasado mes de septiembre que Guardiola "humilló" a su representado al no inscribirlo en la presente edición de la Liga de Campeones.



El preparador catalán, que ya tuvo a Touré a sus órdenes en el Barcelona, respondió diciendo que Seluk "debe pedir perdón" y que "si no lo hace, el futbolista no volverá a jugar".



"Como entrenador no puedo aceptar eso; cuando su jugador no juega no puede ir a los medios de comunicación y hablar, hablar y hablar", dijo entonces Guardiola. EFE