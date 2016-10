Pogba estuvo en el hotel donde se concentró el Barcelona

Premier League

Paul Pogba se encontró con el Barcelona en un hotel de Manchester. Literalmente. No se trata de que el centrocampista francés del Manchester United, el fichaje más caro del pasado verano, esté tratando ahora de pasarse al lado azulgrana. El motivo, en este caso, es mucho más prosaico. Simplemente, el ex jugador de la Juventus está viviendo en estos momentos en el mismo recinto hotelero en el que el primer equipo barcelonista ha decidido establecer su cuartel general con vistas al partido contra el Manchester City.

Así lo ha apuntado Mundo Deportivo. En el Hotel Lowry, además, no sólo ha fijado su residencia un futbolista al que se vinculó una y otra vez no sólo con el Barça, sino también con el Real Madrid o el Chelsea. Allí mismo vive también un técnico de no precisamente demasiado buen recuerdo para los azulgrana: José Mourinho.

