Schweinsteiger entrenó por primera vez en la temporada con el United

Premier League

Lunes 31| 1:39 pm





El centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger se entrenó este lunes por primera vez desde la llegada del portugués José Mourinho al banquillo de Old Trafford con la primera plantilla del Manchester United.



Schweinsteiger, de 32 años, fichaje de Louis van Gaal, predecesor de Mourinho en el United, había sido apartado por el técnico luso desde su arribo al club el pasado verano.



El futbolista teutón, que disputó 31 encuentros la pasada temporada tras su fichaje procedente del Bayern Múnich, por 14,4 millones de libras, recibió, a comienzos de curso, dorsal, pero fue obligado a entrenar con el equipo sub-21 y no fue inscrito para la Liga Europa.



El jugador no fue convocado para ninguno de los diez partidos de la Premier League disputados hasta la fecha, pero este lunes, dos días después del decepcionante empate 0-0 en Old Trafford con el recién ascendido Burnley, se entrenó por primera vez esta campaña con sus compañeros.



Otro integrante de la primera plantilla que volvió a ejercitarse este lunes fue el defensa Phil Jones, que parece haber superado sus recurrentes problemas de lesiones.



No se ejercitaron, sin embargo, el ecuatoriano Antonio Valencia, el inglés Chris Smalling y el delantero francés Anthony Martial, todos lesionados.



El Manchester United juega el jueves en Estambul frente al Fenerbahce, en la Liga Europa, antes viajar el domingo al Liberty Stadium para enfrentarse con el Swansea en la liga inglesa. EFE