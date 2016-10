Mourinho fue expulsado por protestar al árbitro

Premier League

Sábado 29| 1:46 pm





El entrenador del Manchester United, el portugués José Mourinho, fue expulsado este sábado, en el descanso del empate 0-0 entre su equipo y el recién ascendido Bunrley en Old Trafford, por protestar al árbitro.

Después del descanso, Mourinho, de 53 años, se sentó en las gradas, junto a los aficionados, antes de ser movido en dos ocasiones y tener que subir al palco.

El técnico luso fue expulsado en el descanso, en el túnel de vestuarios, por el árbitro Mark Clattenburg, al que protestó airadamente un posible penalti de Jon Flanagan sobre el italiano Matteo Darmian.

"No sé qué sucedió. No es importante lo que José dijo, lo que de verdad es importante es lo que el referí escribe en el acta. Y creo que el árbitro hizo un gran trabajo. No voy a comentar nada más", dijo Rui Faria, ayudante de Mourinho, tras el partido en la cadena BBC.

El pasado jueves, el entrenador del United fue acusado de "mala conducta" por la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) por sus comentarios hacia los árbitros.

Además, este sábado, en el empate con el Burnley en casa, el centrocampista español Ander Herrera también fue expulsado.

Clattenburg enseñó a Herrera la segunda y rigurosa tarjeta amarilla en el minuto 68 por una falta sobre Dean Marney, aunque en la repetición se aprecia como el español se resbaló haces de hacer la entrada. EFE