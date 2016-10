Arsenal toma la cima gracias a Alexis Sánchez

Premier League

Sábado 29| 9:51 am





Dos dobletes del chileno Alexis Sánchez y del francés Olivier Giroud le dieron este sábado, en el primer partido de la décima jornada de la Premier League, la victoria al Arsenal sobre un Sunderland (1-4) que se hunde todavía más en el fondo de la clasificación.

Los hombres de Arsene Wenger se colocan líderes temporales de la liga a falta de los partidos entre Manchester City y West Brom en The Hawthorns y Crystal Palace y Liverpool en Selhurst Park .

Después de dejarse dos puntos importantes la pasada fecha en casa ante el recién ascendido Middlesbrough (0-0), el Arsenal no podía fallar en el Stadium of Light frente a un Sunderland que es el 'farolillo rojo' de la tabla y que todavía no ha estrenado su casillero de triunfos.

Sin los lesionados Nacho Monreal y Santi Cazorla, ni con el sancionado Granit Xhaka, Wenger alineó un once con el canterano Kieran Gibbs en el costado izquierdo y el internacional egipcio Mohamed Elneny haciendo pareja en el centro del campo con Francis Coquelin.

Alex Oxlade-Chamberlain, autor de un doblete entre semana, en la victoria de los 'Gunners' sobre el Reading en la Copa de la Liga (2-0), fue la principal sorpresa en la alineación y ocupó el puesto de Theo Walcott, quien todavía no se ha recuperado de sus molestias.

A los 19 minutos, el chileno Alexis Sánchez, de nuevo la referencia arriba de los de Londres, fue el encargado de abrir el marcador al cabecear al fondo de la red un centro de Oxlade tras una magnífica jugada combinativa en el costado derecho.

Mediada la segunda mitad, los hombres de David Moyes se metieron en el partido gracias a un tanto de penalti del veterano delantero Jermain Defoe.

El internacional inglés no falló desde los 12 pasos después de que Petr Cech derribara dentro del área al joven Ducan Watmore, quien le había robado la cartera a Mustafi y se había plantado solo ante el guardameta checo.

La reacción de los 'Black Cats' fue un mero espejismo, puesto que Olivier Giroud, al que Wenger dio entrada en lugar de Alex Iwobi en busca del tanto de la victoria, puso por delante a los suyos en su primera acción sobre el campo.

El ariete francés empaló de primeras, desde el punto de penalti, un buen centro desde la izquierda de Gibbs para subir el 1-2 al luminoso.

Seis minutos y medio después, el propio Giroud demostró que Wenger no se había equivocado y firmó su doblete con un preciso remate de cabeza al palo largo de Pickford tras un saque de esquina de Özil

Con el partido sentenciado y las gradas del Stadium of Light semivacías, Alexis anotó el segundo de su cuenta personal y el cuarto de los suyos: el punta chileno empujó a placer un balón que primero repelió el palo tras un disparo de Gibbs y que luego Ramsey no acertó a rematar.

Esta importante victoria encarama al Arsenal a lo más alto de la Premier League a falta de los partidos de Manchester City y Liverpool y hunde todavía más al Sunderland de un David Moyes que parece tener las horas contadas en el club. EFE