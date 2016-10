El West Ham sancionará de por vida a los hinchas involucrados en incidentes (+Video)

En la segunda mitad del encuentro, correspondiente a la cuarta ronda de la Copa de la Liga (EFL Cup), aficionados del West Ham y del Chelsea se enfrentaron en las gradas del Estadio Olímpico de Londres, en una confrontación en la que se lanzaron objetos -sillas, mecheros- y en la que tuvo que intervenir la policía.



"El West Ham y el Estadio de Londres condenan categóricamente la actitud de los individuos que estuvieron involucrados en los incidentes que tuvieron lugar durante el partido de esta noche frente al Chelsea", informó el conjunto del este de la capital británica a través de un comunicado.



"Pese a que la situación se controló muy rápido, el club, en concordancia con su política de tolerancia cero, trabajará codo con codo con el Estadio de Londres, la policía y el Chelsea para identificar a los individuos", continuó la misiva. EFE



Something thrown at police and a fight starting in the stands of tonight's West Ham v Chelsea game - despite extra security measures @LBC pic.twitter.com/mvpH9eXlX4