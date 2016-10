Guardiola: "He ganado 21 títulos en siete temporadas con mi estilo de juego"

Premier League

El español Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha defendido este viernes el estilo de juego de su equipo y ha asegurado que con él ha ganado "21 títulos en siete temporadas".



En la rueda de prensa previa al encuentro del domingo frente al Southampton, que tuvo lugar en la City Football Academy (CFA), la ciudad deportiva del club, el técnico dejó claro que no va cambiar su estilo y afirmó que necesita tiempo.



"Alguna vez lo he pensado, sí", respondió Guardiola. "Pero la solución no es mejor, así que al final no cambio. ¿Y saben por qué es? Porque en siete años he ganado 21 títulos. Es decir, tres títulos al año jugando de esta manera", dijo.



"Sin embargo, si ustedes creen que voy a llegar aquí y que en tres meses todo va a ir bien, que voy a ir al Camp Nou y ganar 0-4, que voy a dominar ante (Lionel) Messi, Luis Suárez y Neymar y que (Andrés) Iniesta no va a jugar bien, pues no, no es así", apuntó.



El City cayó goleado el pasado miércoles en el Camp Nou, en la tercera jornada de la Champions, por 4-0 y encadenó cuatro encuentros sin conocer la victoria: dos en Liga de Campeones y otros dos en Premier League.



"Uno de mis amigos, Ronald Koeman (técnico del Everton) dijo en rueda de prensa que nunca se había enfrentado a un equipo que jugara tan bien al fútbol como el Manchester City. Lo siento, pero para mí ese es el mejor título, el mejor piropo que he recibido. Un rival que ama el fútbol y lo entiende dijo: 'Guau, juegan muy bien y no tuvieron suerte'", comentó.



En la rueda de prensa de este viernes, que se alargó hasta los 32 minutos, el preparador defendió al guardameta chileno Claudio Bravo, quien fue expulsado en la derrota a manos del Barcelona.



"Sabía desde el principio que cuando Claudio cometiera un error aparecía en la portada de todos los periódicos. Todos los guardametas, todos los defensas del mundo, todos los delanteros cometen errores, fallan penaltis, y Claudio tiene que luchar contra eso", expresó Guardiola. EFE.