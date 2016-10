Paul Pogba criticado tras el empate del United

Premier League

Martes 18| 8:08 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El Manchester United de José Mourinho no ha cuajado en esta temporada 2016-2017 de la Premier League de Inglaterra y ayer (lunes) volvió a empatar, esta vez fue 0-0 ante el Liverpool en Anfield. Tras la igualdad empezaron a llover las críticas de nuevo hacia el francés Paul Pogba, quien no termina de convencer a los aficionados y a la prensa inglesa.

Pogba regresó al United para esta campaña como pedido explícito del técnico portugués y apenas ha marcado 1 gol en 10 partidos oficiales disputados con el club, bajando así la media que sostenía cuando estuvo en la Juventus.

El diario The Guardian indicó que “no estuvo a la altura del precio que marcaba su etiqueta” 89 millones de libras –dinero que pagó el equipo por su fichaje-.

Otro medio que criticó fuertemente a Pogba fue The Independent, “no está actuando con la convicción de alguien que está seguro de sus responsabilidades. No ofreció nada en términos creativos y no se sabe si juega mejor de 6, 8 o de 10”.

Paul Pogba ha sido utilizado por Mourinho como doble pivote y como 10 en el esquema 4-2-3-1 y en ocasiones por la banda izquierda cuando los ‘Red Devils’ salen con el 4-3-3.