Mourinho compara el Liverpool-United con el "Clásico"

Premier League

El portugués José Mourinho ha asegurado este viernes que el partido entre Liverpool y Manchester United es "comparable" con otros grandes duelos europeos como el Real Madrid-Barcelona, el Milán-Inter o, incluso, el Oporto-Benfica.

"Siempre me gusta jugar en Anfield", dijo Mourinho en rueda de prensa sobre el choque del próximo lunes, correspondiente a la octava jornada de la Premier League.

"He ganado grandes partidos y he perdido grandes partidos ahí, no siempre he tenido éxito allí", prosiguió el técnico de los 'Diablos Rojos'.

"Me encanta el ambiente y las características de este tipo de encuentros. Es un gran partido, sin duda, comparable con el Inter-Milán y el Real Madrid-Barcelona e, incluso, con el Oporto-Benfica. Ese tipo de duelos son los que me gustan", señaló el preparador luso.

El United, sexto en la tabla en la Premier League, con 13 puntos, a cinco de sus vecinos del Manchester City, visita este próximo lunes el estadio de Anfield para medirse con el Liverpool de Jürgen Klopp.

"Ser entrenador del Manchester United es algo que significa mucho. No podemos comparar la rivalidad histórica entre mi antiguo club (Chelsea) y el Liverpool y la que tienen el United y el Liverpool", expresó Mourinho./ EFE