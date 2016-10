Son Heung-min gana el premio a mejor jugador de septiembre

Premier League

Viernes 14| 8:24 am





El delantero internacional coreano del Tottenahm Hotspur, Son Heung-min, ha sido nombrado este viernes mejor jugador del pasado mes de septiembre en la Premier League.

Son, primer asiático en recibir este prestigioso galardón, tuvo un septiembre sublime, en el que lideró a su equipo, que ganó los tres partidos que disputó, con cuatro goles y una asistencia.

"Ganar este premio es un sueño. No me lo creo todavía. Ahora tengo que seguir así, jugando con mucha confianza", aseguró el coreano, en un vídeo publicado en la página web de la liga inglesa.

El atacante anotó un doblete en la goleada 0-4 sobre el Stoke City en el Britannia Stadium a comienzos de mes, antes de contribuir con una asistencia en la victoria en casa 1-0 ante el Sunderland y de marcar nuevamente dos goles en el triunfo 1-2 a domicilio frente al Middlesbrough.

"No me puedo creer que sea el primer jugador de Asia (en ganar el premio). En la Premier League ha habido muchos futbolistas asiáticos que lo han hecho muy bien. Estoy muy agradecido por el apoyo que me da todo mundo cada día, cada fin de semana, cada partido", señaló Son.

El coreano superó en la votación, realizada en conjunto con los votos de un panel de expertos, capitanes de equipos de la Premier y aficionados, a Kevin De Bruyne (Manchester City), Adam Lallana (Liverpool), Romelu Lukaku (Everton) y Theo Walcott (Arsenal).

Son sucede en la lista de ganadores al extremo inglés Raheem Sterling (Manchester City), quien ganó el premio a mejor futbolista del mes de agosto.

Este viernes la Premier League ha entregado también los galardones a mejor entrenador y mejor gol del pasado mes de septiembre, que han recaído en Jürgen Klopp y Jordan Henderson, técnico y centrocampista del Liverpool, respectivamente./ EFE