Hleb catalogó como un "error" abandonar el Arsenal por el Barcelona

Premier League

Jueves 6| 12:37 pm





El futbolista bielorruso Alexander Hleb ha reconocido este jueves que se "equivocó" al abandonar la disciplina del Arsenal en 2008 para recalar en el Barcelona, donde apenas tuvo protagonismo.

Hleb, de 35 años, quien está a las puertas de ganar un nuevo título de liga con el BATE Borisov de su país natal, ha señalado que su carrera nunca llegó a brillar tanto como en su tiempo en la capital británica.

"Estaba a mi mejor nivel cuando estaba en Londres, viviendo algunos de los mejores momentos de mi carrera", dijo el centrocampista en una entrevista con Reuters.

"En mi primera temporada llegamos a la final de la Liga de Campeones y perdimos. Pero la recuerdo mucho más que la otra final en la que estuve, cuando gané con el Barcelona en 2009, en la que no jugué", apuntó Hleb, quien no llegó a ganar ningún título durante sus tres campañas en el Arsenal.

El bielorruso, que se convirtió en pieza clave en el organigrama de Arsene Wenger en los 'Gunners' tras su llegada procedente del Stuttgart, fichó en julio de 2008 por el Barcelona por 17 millones de euros.

Sin embargo, después de sólo una temporada en al Ciudad Condal, el jugador se marchó cedido primero al Stuttgart y más tarde al Birmingham y al Wolfsburgo.

"Por una parte, me arrepiento por no haberme quedado en el Arsenal. Wenger era como un padre y confiaba en mí. Me entristezco cuando pienso en eso", reconoció.

"Pero por otra, el Barcelona era, y todavía es, el club más grande. No jugué tanto, pero, aún así, dispuse de minutos", prosiguió.

Hleb no culpó a su entrenador en el Barcelona entonces, Pep Guardiola, por su falta de minutos en el conjunto azulgrana y afirmó que él "debería haber sido más profesional".

"Me comportaba como un adolescente. Guardiola era joven y había llegado poco antes al club. No encontró las palabras para hablarme", subrayó.

"Si Wenger hubiera estado en su lugar, se me hubiera acercado y hubiera hablado conmigo. No culpo a Guardiola; yo debería haber sido más profesional. Si no hubiera sido por la decisión equivocada que tomé, podría haber jugado a un club de primer nivel durante cinco años más", apuntó.

Además, Hleb elogió el arranque de temporada del entrenador catalán en el Manchester City y declaró que cree que "puede tener en Manchester el mismo éxito que tuvo en Barcelona".

"Creo que el City y el Arsenal pelearán por el título de liga. Y creo que Guardiola puede tener en Manchester el mismo éxito que tuvo en Barcelona", señaló./ EFE