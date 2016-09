Guardiola dice que Pochettino es "uno de los mejores del mundo"

Premier League

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, elogió este viernes a su colega argentino Mauricio Pochettino, preparador del Tottenham Hotspur, y aseguró es "uno de los mejores entrenadores, no sólo de Inglaterra, sino del mundo".

City y Tottenham se enfrentan este domingo en el estadio londinense de White Hart Lane, en el partido más destacado de la séptima jornada de la Premier League.

Guardiola y Pochettino tienen historia y ya se vieron las caras en el derbi catalán cuando el primero dirigía al Barcelona y el segundo al Espanyol.

"Me he enfrentado a Pochettino como jugador y como entrenador. Y creo que es uno de los mejores técnicos del mundo, me divierto mucho viendo al Tottenham", dijo Pep este viernes, en la City Football Academy, la moderna ciudad deportiva de los 'Citizens'.

"Está haciendo un trabajo buenísimo en los 'Spurs'. Me gusta mucho la forma en la que juegan al fútbol: es un equipo agresivo y con mucha calidad", apuntó el catalán.

Guardiola, que tiene al City con pleno de victorias en la Premier, alabó también el núcleo del conjunto del norte de Londres, que después fechas ligueras marcha en segunda posición en la tabla, a cuatro puntos de los de Manchester.

"La base del equipo es la misma que la de la selección, con (Dele) Alli, Kyle (Walker), Harry (Kane), jugadores de mucha calidad. La pasada temporada estuvieron ahí arriba hasta los últimos partidos, luchando por el título", prosiguió.

"Este año están jugando a un gran nivel: están en segunda posición, por lo que será un partido muy competido. Además, estoy deseando visitar White Hart Lane por primera vez en mi vida. Intentaremos hacer nuestro trabajo allí", señaló Guardiola.

Para el encuentro del domingo, el técnico español no podrá contar con cuatro futbolistas: los lesionados Kevin De Bruyne, Vincent Kompany y Fabian Delph y el sancionado Nolito, que cumple su tercer y último partido tras la tarjeta roja que vio frente al Swansea.

"Tenemos diez días (después del partido ante el Tottenham), que nos ayudarán mucho en la recuperación; los necesitamos de vuelta", dijo Pep sobre Kompany y De Bruyne.

"Quizá en dos o tres semanas (estarán de regreso). No sé si llegarán a los partidos frente a Everton y Barcelona. Eso lo veremos cuando llegue el momento", explicó./ EFE