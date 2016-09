Arbeloa se fue de juerga tras la derrota del West Ham en la Premier League

Premier League

Miércoles 28| 6:35 pm





Álvaro Arbeloa ya ha protagonizado su primera polémica en la Premier. El ex jugador del Real Madrid, junto con otros compañeros del West Ham, fue cazado por la prensa inglesa en una juerga, teóricamente para hacer equipo, después de que el conjunto londinense cayera derrotado en casa ante el Southampton por un más que contundente 0-3. El club inglés no está teniendo precisamente un buen arranque de temporada y a sus aficionados no les habrá sentado nada bien la actitud tanto del ex defensa madridista como de varios de sus compañeros.

Según ha recogido el diario inglés The Sun, tanto Arbeloa como varios futbolistas más del West Ham, entre los que estaban el capitán Mark Noble y el defensa francés, se fueron a cenar a un lujoso restaurante y después se dejaron ver por el club Cirque Le Soir.

Para más información click aquí: Don Balón