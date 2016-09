La condición que le ha puesto Pep Guardiola a Yaya Touré para indultarlo

Premier League

Pep Guardiola le ha mandado un mensaje alto y claro a Touré Yaya: si realmente quiere volver a entrar en sus planes, hay una condición muy específica que debe cumplirse. Lo malo, en este caso, es que no se trata de algo que dependa directamente del jugador. Lo que exige el ex entrenador del Barcelona es que su agente, Dimitri Seluk, haga pública una rectificación de sus últimas declaraciones. Algo que, además, debe ir acompañado de una disculpa explícita.

"Fue difícil dejarlo fuera de la Champions, pero su agente habló el día siguiente y, hasta que no pida perdón al club y a los compañeros, Touré no volverá a jugar con el equipo", ha recalcado Guardiola ante los medios de comunicación. "Los mánagers tienen que hacer su trabajo, y si tiene algún problema que hable con Txiki Begiristain", ha insistido el actual técnico del Manchester City, quien, además, ha querido comparar esta situación con lo que habría ocurrido en sus tiempos. "No me imagino en mi época de jugador que mi representante se quejara abiertamente de Johan Cruyff, aunque los tiempos parecen haber cambiado", ha sentenciado el ex entrenador azulgrana.