Mourinho: "No puedo controlar al árbitro ni la suerte"

El entrenador del Manchester United, Jose Mourinho, que perdió ante el Watford por 3-1 en el encuentro de la quinta jornada de la Liga de Inglaterra, lamentó la actuación arbitral y también la mala suerte que persigue a su equipo.

"No puedo controla al árbitro ni tampoco la suerte. Lo único que puedo controlar son los errores que cometemos. Los individuales y del equipo", dijo el preparador luso tras perder frente al Watford.

El Manchester United acumula tres derrotas seguidas. Cayó la semana pasada frente el Manchester City y el jueves ante el Feyenoord en la Liga Europa. Desde que entrenaba al Oporto Mourinho no había padecido tres reveses seguidos como técnico.

"Hemos cometido errores en el segundo y el tercer gol y debemos mejorar en ambos aspectos", agregó el entrenador del United, que lamentó el error arbitral que perjudicó a su equipo en el primer tanto del Watford, precedido de una falta cometida sobre el francés Anthony Martial.

"Ha sido claro y no hay discusión. De la misma forma que fue evidente ante el Manchester City lo ha sido hoy. Pero no puedo controlar esas situaciones", dijo Mourinho.

"Todo el mundo ha visto que ha sido falta seas seguidor del Manchester United o del Watford. Pero no lo puedo controlar. Ni los errores del juez de línea ni del árbitro", agregó el entrenador portugués.

Igualmente, Jose Mourinho reconoció que el Manchester United no jugó bien ante el Watford. "No hemos jugado bien y estoy preocupado. Lo estoy siempre que los resultados no son buenos y si no obtenemos un marcador que queremos", concluyó. EFE