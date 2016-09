De Bruyne: "No sé adónde quiere ir Guardiola, pero todo va bien"

Premier League

Sábado 17| 8:25 am





El centrocampista Kevin De Bruyne celebró la buena marcha del Manchester City desde la llegada al banquillo del español Pep Guardiola, que ha convertido al internacional belga en uno de los pilares del equipo.

"No sé muy bien hacia dónde quiere ir Guardiola, pero lo que sé es que por ahora todo va muy bien", declaró De Bruyne en una entrevista que h publica la edición digital del diario belga "Het Nieuwsblad".

El futbolista de Tronchiennes, de 25 años, ha disputado todos los partidos que ha jugado el City en la presente temporada, en la que el equipo de Guardiola -sustituto del chileno Manuel Pellegrini- es líder en solitario de la "premier" con cuatro victorias en cuatro encuentros.

"Después de la Eurocopa, me incorporé bastante tarde al City. No me esperaba jugar tanto tan deprisa. Sin embargo, Guardiola ha confiando en mí muy rápidamente", señaló el belga, antes de recibir hoy al Bournemouth y tras derrotar la pasada jornada al Manchester United en Old Trafford por 1-2.

El internacional con los "Red Devils" se declaró satisfecho con la posición en la que le utiliza Guardiola, de número 8, en un esquema que privilegia los pases en corto a las pelotas de largo recorrido.

"Tenemos muchos jugadores capaces de marcar. Me gusta nuestra forma de juego, ofensivamente pero también defensivamente. Al evitar los balones largos, evitamos los duelos. Me gusta mi posición. De hecho, es mi favorita (...). No somos el equipo más fuerte o más físico, pero intentamos jugar de manera inteligente", señaló.

"Los cambios que ha hecho en el City ya están trayendo resultados", subrayó el compañero de vestuario del español David Silva, el argentino Sergio Agüero o el marfileño Yaya Toure.

El centrocampista belga consideró positivo el sistema de rotaciones que suele emplear Guardiola en sus equipos porque permitirá que los jugadores que comparten su demarcación, como el brasileño Fernandinho o Silva, se dosifiquen para aguantar toda la temporada.

"Es lo que nos da nuestra fuerza. Cada jugador que entra en el equipo sabe lo que tiene que hacer", concluyó. EFE