Pogba ya recibe críticas en Inglaterra: "Corre como niño en recreo"

Pogba no tuvo una buena actuación contra el City

Premier League

Martes 13| 9:25 am





AS.com

David F. Sanchidrián

La derrota del United en el derbi de Manchester ante el City se debe para muchos al buen planteamiento de Guardiola, aunque para otros Mourinho y sobre todo alguno de sus jugadores tuvieron gran parte de culpa.

Es el caso del exjugador del Liverpool Jamie Carragher, que no duda en apuntar al planteamiento del portugués, pero sobre todo a Paul Pogba. Carragher piensa que el fichaje más caro de la historia del fútbol se pasea por el campo y no está a la altura de lo esperado todavía. “Mourinho no tuvo la ayuda de Pogba. El centrocampista hizo los primeros 45 minutos más indisciplinados que recuerdo. Era como ver a un niño en el patio del recreo. Hacía lo que quería y corría por donde quería”, dijo a la televisión Sky.

