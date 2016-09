El Tottenham de Pochettino golea y Cazorla salva al Arsenal

Premier League

El Tottenham del argentino Mauricio Pochettino goleó a domicilio al Stoke City (0-4), para arrimarse a la parte alta de la tabla de la Liga de Inglaterra, marcada por el alarde de superioridad que el Manchester City ejerció sobre el Manchester United en Old Trafford (1-2).



El derbi de Manchester abrió la cuarta jornada. La del reencuentro con la competición después del parón propiciado por los compromisos internacionales. El City de Guardiola dejó en evidencia a su rival y a su técnico Jose Mourinho, que pudo abandonar el partid con un castigo mayor.



El City es el líder de la competición y solo el Chelsea, que el lunes visita al Swansea, puede seguir su ritmo con un pleno de triunfos.



A la zona se acercó después el Tottenham, que recuperó las sensaciones de la temporada pasada, cuando terminó subcampeón. Goleó en el Britannia Stadium al Stoke de Mark Hughes, que afrontó la sesión como colista. No podrá salir de la cola al encajar su tercera derrota en cuatro partidos. Mucho tuvo que ver el coreano Son Heung-Min, que marcó los dos primeros tantos de su equipo y dejó encarrilado el triunfo completado por Dele Alli y Harry Kane.



El Arsenal, sin embargo, no termina de arrancar. Salió airoso gracias a un gol de penalti anotado por el español Santi Cazorla en el tiempo añadido en el debut de su compatriota Lucas Pérez y el alemán Mustafi.



Sumó tres puntos pero no mejoró su juego (2-1) en el Emirates contra el Southampton que viajó con el viento a favor gracias a un autogol del meta Peter Cech en el minuto 18. Después empató Koscienly a la media hora. Pero el cuadro de Arsene Wenger, que contó además con Héctor Bellerín y Nacho Monreal, fue incapaz de enderezar la situación hasta el tiempo añadido, cuando rentabilizó el penalti que le dio su segunda victoria en el curso..



El West Ham está aún lejos del de la temporada pasada, cuando se erigió en equipo revelación. Salió malparado del choque en el estadio Olímpico ante el Watford, que logró su primer triunfo del curso a base de remontada.



El equipo de Slaven Bilic desperdició dos goles de ventaja, anotados por Michail Antonio antes de la media hora. Pero antes del descanso, los visitantes rentabilizaron su mejoría gracias a Ighalo y a Deeney, en el tiempo añadido. Lo acusó y su rival lo aprovechó después con los tantos de Capoue y Jose Holebas.



El Hull City, aun invicto, sigue como una de las revelaciones en el inicio de curso. Aunque fue en el tiempo añadido cuando, con el gol de Snodgrass evitó la derrota en el campo del Burnley, que se había adelantado diez minutos antes gracias a Defour.(1-1).



El gol de Dani Ayala no sirvió para que el Middlesbrough de Aitor Karanka puntuase en la jornada. Cayó en su campo ante el Crystal Palace. Y eso que el equipo del español, que puso de inicio a Víctor Valdés , que contó con Víctor Valdés, Barragán y Álvaro Negredo, logró equilibrar el tanto inicial de su rival, marcado al cuarto de hora por Christian Benteke. Pero el recién ascendido Middlesbrough ya no se sobrepuso al marcado por Wilfried Zaza al inicio de la segunda mitad (1-2).



Finalmente, el Bournemouth logró su primera victoria de la temporada a costa del Westo Bromwich (1-0), con el tanto anotado por Wilson. EFE