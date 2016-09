Mourinho y Guardiola, saludo afectuoso antes del derbi (+Video)

Premier League

Sábado 10| 11:26 am





Jose Mourinho y Pep Guardiola se saludaron de forma afectuosa sobre el césped de Old Trafford, momentos antes del inicio del derby de Manchester, entre el United y el City, de la cuarta jornada de la Premier League.



Era una de las imágenes más esperadas. El saludo entre dos de los técnicos más reputados del mundo que han alimentado a lo largo de sus enfrentamientos una llamativa rivalidad.



Hubo saludo. Respeto y deportividad entre ambos. Una situación ya advertida en la víspera con las sosegadas y respectivas declaraciones.



Mourinho, anfitrión en esta ocasión, aguardó la salida al césped de Guardiola, que apareció en el terreno de juego pocos minutos antes del comienzo. Se estrecharon la mano y el portugués abrazó a su colega.



Ambos técnicos se estrenan en Manchester. El luso, con varios años de experiencia en la Premier como responsable del Chelsea, inicia su andadura por Old Trafford. El técnico español irrumpe en el fútbol inglés después de sus tres temporadas en Alemania, en el Bayern Múnich, tras sus temporadas de ejercicio con el Barcelona.



El choque de Old Trafford reanima la relación de enfrentamientos entre ambos entrenadores. Una situación nueva. Por primera vez en la Premier.



Hasta ahora se han visto las caras dieciséis veces. Quince de ellas fue con Guardiola en el Barcelona. La otra con el Bayern. Mourinho se enfrentó al español como responsable del Inter -cuatro veces-, con el Real Madrid -11- y uno con el Chelsea. En siete ocasiones el triunfo cayó del lado de los equipos de Guardiola. Tres fueron para el portugués. Los seis restantes terminaron en empate.

EFE