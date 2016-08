Tomás Rincón tiene pretendiente en la Premier League

Redacción Meridiano

El capitán Vinotinto Tomás Rincón es uno de los jugadores venezolanos más destacados en el exterior. Titular indiscutible en el Genoa, su versatilidad y polivalencia hacen que sea un jugador pretendido por cualquier equipo de las más importantes ligas europeas. En las últimas horas la prensa italiana Sky Sports afirmó del interés de Crystal Palace por fichar al tachirense.

Sky in Italy: Crystal Palace in talks to sign Genoa midfielder Tomas Rincon. The Venezuela captain would cost €8m (£6.8m)