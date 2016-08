Destapan el primer gran escándalo de Mourinho en el Manchester United

Premier League

No ha tardado demasiado José Mourinho en protagoniza su primer escándalo como entrenador del Manchester United. El siempre polémico ex técnico del Real Madrid ya ha dejado una clara muestra de su carácter más histriónico con un percance que, cómo no, ya ha sido aireado por la prensa inglesa. Todo parece indicar que no será la última vez en la que el portugués, dado a exagerar tanto ante las cámaras como lejos de ellas, dará de qué hablar como entrenador de los Red Devils.

Según ha publicado el diario inglés The Sun, Mourinho perdió los nervios cuando unos empleados del club cogieron algunas banderas y conos que el portugués pretendía utilizar en la sesión de entrenamiento para marcar el lugar de unas obras "¡Dejad de quitarme las cosas!", les gritó el técnico al darse cuenta de lo que sucedía, según habría desvelado una fuente que prefiere mantener su anonimato a este medio inglés. La situación llegó al extremo de que el luso les quitó una pala a los operarios esgrimiendo un argumento un tanto infantil: "Si vosotros me quitáis cosas a mí, yo os las quito a vosotros".

