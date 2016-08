West Ham oficializa la llegada de Simone Zaza

Premier League

Domingo 28| 8:03 am





El West Ham United ha oficializado este domingo la llegada en calidad de cedido por una temporada del delantero internacional italiano Simone Zaza.



El préstamo de Zaza, de 25 años y que arriba procedente de la Juventus de Turín, ha costado a las arcas del conjunto del este de Londres cinco millones de libras (5,8 millones de euros).



En el caso de que el punta 'azzurro' dispute un número estipulado de encuentros, el West Ham deberá desembolsar 20 millones de libras (23,5 millones de euros) para hacerse en propiedad con el jugador.



"Quiero darle las gracias a todos por el gran recibimiento que me han brindado. Quería disfrutar de una nueva experiencia y estoy seguro de que he tomado la decisión correcta", señaló Zaza, en unas declaraciones a la página web de los 'Hammers'.



"Mi deseo es mejorar como futbolista y creo que eso lo puedo hacer en el West Ham. Desafortunadamente, no pudimos clasificarnos para la Liga Europa, pero espero poder ayudar al club a conseguirlo esta próxima campaña", subrayó.



Internacional en 14 ocasiones con la selección absoluta -un gol-, Zaza, nacido en Policoro (sur de Italia), llega a Londres después de haber jugado en el Atalanta, Sampdora, Juve Stabia, Viareggio, Ascoli, Sassuolo y Juventus.



"Aportaré las que son mis características habituales: luchar siempre, no rendirse nunca, pelear. En definitiva, todo lo que sé hacer. No me gusta hacer promesas, pero lo único que puedo decir es que daré el cien por cien en cada partido por esta camiseta", comentó el italiano.



Zaza se ha convertido en el noveno refuerzo del West Ham para la histórica temporada 2016/2017, en la que los 'Hammers' se mudaron al Estadio Olímpico de Londres, tras Sofiane Feghouli (Valencia), André Ayew (Swansea), Arthur Masuaku (Olympiacos), Edimilson Fernandes (Sion), Havard Nordtveit (Borussia Mönchengladbach), Toni Martínez (Valencia), Ashley Fletcher (Manchester United) y Domingos Quina (Benfica). EFE