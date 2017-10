Arp: El 9 alemán en 9 cifras y preguntas

Mundial Sub 17

Jann-Fiete Arp es delantero y un goleador nato. Desde el comienzo de su entrevista con FIFA.com, la gran promesa del fútbol alemán deja las cosas claras: ante todo, lo que le interesa es marcar goles.



Tras brillar en el Campeonato de Europa Sub-17, Arp concentra su atención en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA India 2017. Hemos querido saber más sobre el número 9 alemán con 9 preguntas relacionadas con 9 números importantes en su vida.



2019: el año hasta el que tiene contrato con el Hamburgo

¿Por qué eligió firmar un contrato con el HSV este 2017, habiendo otros grandes clubes alemanes que también le seguían de cerca?



“Dejar el Hamburgo ahora no habría tenido ningún sentido. Tengo 17 años, soy uno de los más jóvenes en el equipo de la categoría sub-19 y me entreno regularmente con los profesionales. Estoy muy satisfecho con mi situación. Además, me dispongo a afrontar el año más importante de mi carrera. Quiero sacarme el carnet de conducir, y también voy a terminar el bachillerato. Este último año de instituto es mi prioridad absoluta. No me interesaba nada alterarlo todo en este momento. Además, el HSV es mi club”.

2000: el año de su nacimiento, un 6 de enero

¿Dónde y cuándo empezó a jugar al fútbol? ¿Quién era su mentor?



“Empecé con sólo 4 años, en el SV Wahlstedt. Le debo mucho a Thomas Nagel, mi entrenador en el equipo del distrito de Segeberg, que dejé a los 10 años para recalar en el Hamburgo SV”.

186cm: su altura

¿Cuáles son las ventajas derivadas de su estatura?



“Ser alto, evidentemente, resulta útil en el juego aéreo, pero los defensas centrales rara vez son bajitos. En realidad, todo es una cuestión de saber marcar los tiempos al rematar. Creo que en esa faceta puedo seguir progresando”.

61: es su número de suerte

¿Por qué el 61?

“El 61 es mi número de la buena suerte por varios motivos. En primer lugar, es mi fecha de nacimiento [6 de enero], pero también son las cifras asociadas a mis iniciales: F = 6, A = 1”.

44: su número de pie

Usted es diestro, ¿o se considera ambidiestro? ¿Cuáles son sus principales armas como goleador?



“Creo que sería exagerado presentarme como ambidiestro. Soy capaz de jugar y controlar con la zurda, pero tengo una tendencia innata a dar preferencia al exterior del pie derecho. Marco con más frecuencia utilizando el interior, para una mayor precisión, aunque tengo un repertorio de remates bastante amplio cuando le pego con la derecha, lo que me permite jugar instintivamente. También soy bastante certero en los lanzamientos de falta. Los practico a menudo en los entrenamientos, e incluso resulta que meto goles de vez en cuando [risas]”.

16: su récord de goles en un solo partido

¿En qué circunstancias logró esa hazaña?

“Marqué la mayor cantidad de goles en un partido con el Hamburgo, en categoría sub-12. Ganamos por 22-0”.

13 minutos: es el tiempo que necesitó para firmar el triplete más rápido en la historia del Europeo sub-17

¿Qué recuerdos guarda de ese partido?



“Es maravilloso meter tres goles en un mismo partido y establecer de paso un récord. Pero un delantero siempre depende de la actuación de su equipo. Sin mis compañeros no puedo hacer nada. Y eso es más cierto que nunca en esa clase de partidos”.

9: es el dorsal que luce en su camiseta



Cuentan que, desde su más tierna infancia, siempre quería llevar el '9'. ¿Es verdad? ¿Tiene algún ídolo o modelo que llevaba ese número?



“Cuando era pequeño, siempre quería el 9 porque era el goleador habitual, fuese cual fuese el equipo donde jugase. Estaba ahí para eso. Estos últimos años, cada vez suelen confiarme más el diez, para hacerme desempeñar un papel más principal en la organización del juego. Con mi club, es una función que me gusta.



Hay muchos delanteros muy buenos en los que poder inspirarse. Pero si tuviera que elegir uno, elegiría a Harry Kane, el delantero del Tottenham. Se formó en la cantera de los Spurs antes de ganarse la titularidad. Actualmente es el capitán y ha sido dos veces el máximo goleador de la Premier League. A todo el mundo le gustaría tener una trayectoria similar”.

1: su aspiración, ser el delantero número uno del mundo

¿En qué reside la importancia de este Mundial sub-17 para Alemania?



“El pasado Europeo nos permitió descubrir las emociones fortísimas que se sienten al disputar una gran competición internacional. Por tanto, estamos impacientes por revivir eso. En un Mundial todo es un poco más grande. Es el torneo más importante que existe en cualquier categoría de edad y Alemania puede aspirar legítimamente a conquistar el título”.

Fuente: Prensa FIFA.COM