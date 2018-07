El golazo de Pavard elegido como el Mejor Gol en Rusia 2018 (+Video)

Mundial Rusia 2018

Miércoles 25| 12:46 pm





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

En el Mundial de Rusia 2018 la selección de Francia se llevó el máximo de los honores al vencer a su similar de Croacia, pero no solo se proclamó campeón también se llevó algunos logros individuales de mucho prestigio.

A la figura de Kylian Mbappe, quien se alzó con el premio de Jugador Joven de la FIFA, ahora se une Benjamin Pavard, quien superó a otros 17 ternados y obtuvo el premio al Mejor Gol del torneo.

De los 169 goles que se anotaron en los 64 partidos de la Copa del Mundo, Pavard marcó el que para millones de aficionados fue el gol más espectacular del certamen y lo hizo ante Argentina en los octavos de final. Con ese gol el partido se igualaba 2-2 y fue de una espectacular volea que levantó a todo el estadio. Al final, Francia terminaría llevándose el triunfo, por 4-3, y ese gol de Pavard fue el que inició la remontada.

“El balón llega, da un bote. Yo no dudo ni un instante; intento inclinarme para que no salga despedido por encima de la portería. Trato de meterlo cerca del lugar de donde viene. Es lo que los delanteros siempre me han dicho que haga. Procedo sin pensármelo dos veces y, cuando lo veo entrar… Solo siento felicidad”, explicó el mismo Pavard para la página web de la FIFA luego de anotar ese golazo.

Pavard sucede así a James Rodríguez, quien se llevó el galardón en el 2014, y se convierte en el primer europeo en llevarse el premio que desde que se creó en el 2006 lo habían ganado Maxi Rodríguez (Alemania 2006) y Diego Forlán (2010).