Tielemans: "Confío en que esto sea el principio de algo"

Mundial Rusia 2018

Sábado 14| 3:08 pm





El centrocampista Yuri Tielemans se mostró satisfecha por el tercer puesto logrado por Bélgica en Rusia 2018, y confió en que suponga un punto de inflexión para el futuro de la selección.



"Hemos mostrado durante todo el campeonato del Mundo que nuestra ambición era llegar a lo máximo y lo más alto posible. Por qué no llegar a la final en el próximo torneo", indicó el futbolista belga.



Tielemans, no obstante, advirtió que llegarán momentos más complicados. "Habrá que atravesar momentos complicados y difíciles, unos más que otros y eso requerirá trabajo", apuntó el jugador de los diablos rojos, que rechazó dar un pronóstico sobre la final.



"No lo sé. Mi corazón está un poco dividido entre mis compañeros de equipo como Sidbé, Lemar y Subasic. Yo juego en el Mónaco, en Francia, así que parte de mi corazón está allí. Pero Croacia ha hecho un gran torneo. Creo que será un partido equilibrado y espero que gane el mejor", concluyó. // EFE