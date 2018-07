Modric, el líder de la orquesta balcánica

Mundial Rusia 2018

Sábado 14| 1:58 pm





Carlos A. Chacón A. || @Carloschacon05

Luka Modric, capitán de la selección de Croacia y líder en la orquesta del elenco balcánico podría hacer historia este domingo por partida doble cuando su equipo enfrente a Francia en la Copa del Mundo Rusia 2018.

El futbolista de 32 años se encargará de orquestar las jugadas ofensivas del cuadro croata en este partido frente a los “Bleus” y afrontará su quinta final en la temporada 2017/18.

Modric podría completar una temporada gloriosa, luego de conquistar las cuatro finales que jugó y fueron: Supercopa de España (5-1) vs Barcelona; Supercopa de Europa (2-1) vs Manchester United; Mundial de Clubes (1-0) vs Gremio; Champions League (3-1) vs Liverpool, todas las jugó con el Real Madrid.

La quinta será especial

Sin duda para el oriundo de Zadar será un partido único en su carrera, a pesar de estar “acostumbrado” a jugar dichas instancias, la final de una Copa del Mundo es la oportunidad de oro para catapultarse a lo más alto del fútbol a nivel mundial e histórico, porque sería el primer capitán de ese país en alzar este trofeo.

Récord de presencia

El futbolista igualó en la semifinal ante Inglaterra el récord de Dario Simic, como jugador con más partidos disputados en un Mundial con 11 encuentros, para este domingo podrá establecerse una nueva hazaña y Modric sería el futbolista con más presencia en estas competiciones para Croacia.

Minutos disputados

Con 604 minutos disputados en seis encuentros (con tiempo extra incluido), podría llegar a 724’ si en la final de este domingo los croatas y franceses van a tiempo extra y él se incluiría a una estrecha lista de jugadores con más de 720 minutos en esta competición.

¿Balón de Oro?

No hay duda que este futbolista ha hecho una temporada excepcional, si llegase a ganar el Mundial podría ser una de las principales opciones para ganar el Balón de Oro 2018 y tumbar la hegemonía que hay entre Cristiano Ronaldo y el argentino, Lionel Messi.